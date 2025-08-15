Polícia Civil prende homem em flagrante por descumprimento de medida protetiva
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM), prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (14.8), um...
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM), prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (14.8), um homem, de 46 anos, por descumprir medidas protetivas de urgência concedidas em favor de sua ex-companheira, de 49 anos. Saiba mais sobre este caso e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM), prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (14.8), um homem, de 46 anos, por descumprir medidas protetivas de urgência concedidas em favor de sua ex-companheira, de 49 anos.
Saiba mais sobre este caso e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: