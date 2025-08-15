Polícia Civil prende homem em flagrante por descumprimento de medida protetiva A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM), prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (14.8), um...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM), prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (14.8), um homem, de 46 anos, por descumprir medidas protetivas de urgência concedidas em favor de sua ex-companheira, de 49 anos.

