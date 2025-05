Polícia Civil prende homem foragido da Justiça por estupro de vulnerável A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, por meio da Delegacia Regional de Vila Rica, com apoio da Delegacia de Confresa e Polinter...

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, por meio da Delegacia Regional de Vila Rica, com apoio da Delegacia de Confresa e Polinter do Estado de Tocantins (TO), realizou o cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor de um foragido da Justiça, da comarca de Cristalândia (TO), investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável.

