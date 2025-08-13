Polícia Civil prende homem investigado por roubo cometido em Acorizal A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá, prendeu um homem de 31 anos, investigado pelo crime de...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá, prendeu um homem de 31 anos, investigado pelo crime de roubo praticado em fevereiro de 2024, na cidade de Acorizal. A ação ocorreu nesta terça-feira (12.8), no bairro Bela Vista, em Cuiabá, em decorrência de cumprimento de mandado de prisão preventiva.

