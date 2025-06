Polícia Civil prende homem por adulteração no medidor de energia elétrica Policiais civis da Delegacia de Ribeirão Cascalheira (900 km a leste de Cuiabá), prenderam em flagrante na tarde de quarta-feira (04... Momento MT|Do R7 05/06/2025 - 12h38 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policiais civis da Delegacia de Ribeirão Cascalheira (900 km a leste de Cuiabá), prenderam em flagrante na tarde de quarta-feira (04.6), um homem pelo crime de estelionato por adulteração no medidor de energia elétrica. A Polícia Civil recebeu denúncia anônima sobre a existência de uma ligação conhecida como “gato”, em uma rede elétrica na região do bairro Vila Berrante. Com base nas informações os policiais civis acompanhados de uma equipe da empresa do setor elétrico foram até a área rural para averiguação dos fatos. Na propriedade foi constatado e atestado pelos técnicos que houve alteração no medidor. Diante do flagrante, o suspeito foi encaminhado para esclarecimentos. Na Delegacia de Ribeirão Cascalheira o conduzido foi interrogado pelo delegado Diogo Jobane Neto e autuado pelo crime de estelionato. Após a confecção dos autos o preso foi colocado à disposição da Justiça. Saiba mais sobre este caso acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Mauro Mendes destaca protagonismo de Mato Grosso na resolução da BR-163 em entrevista para documentário

PF combate tráfico de drogas em encomendas via transportadoras

PF realiza operação para combate ao tráfico de drogas