Polícia Civil prende homem por agredir a mulher em Ribeirão Cascalheira Um homem que agrediu a esposa no município de Ribeirão Cascalheira foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na tarde de sexta-feira...

Um homem que agrediu a esposa no município de Ribeirão Cascalheira foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na tarde de sexta-feira (28.3). O suspeito foi autuado pelo crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica e familiar. A vítima, de 21 anos, procurou a Delegacia de Polícia relatando que era mantida em cárcere privado pelo companheiro e, após discutir com ele resolveu romper o relacionamento.

