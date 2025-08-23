Polícia Civil prende homem por agredir e causar lesões no rosto da ex-mulher Mais um suspeito, de 25 anos, acusado de violência doméstica e familiar foi preso em flagrante pela Polícia Civil, por meio da Delegacia...

Mais um suspeito, de 25 anos, acusado de violência doméstica e familiar foi preso em flagrante pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, nesta sexta-feira (22.8). A vítima, de 22 anos, procurou a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher para fazer a denunciar o agressor e registrar a ocorrência. A comunicante relatou que o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento e a agrediu causando lesões no seu rosto.

Saiba mais sobre este caso e outros detalhes acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

