Polícia Civil prende homem por agressão à companheira e ameaça a policiais A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Jaciara (145 km de Cuiabá), prendeu, nessa segunda-feira (10.3), um homem, de 47 anos, por... Momento MT|Do R7 11/03/2025 - 12h11 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h11 ) twitter

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Jaciara (145 km de Cuiabá), prendeu, nessa segunda-feira (10.3), um homem, de 47 anos, por agredir e ameaçar de morte sua companheira, de 37 anos, após ela se recusar a conversar com ele. Segundo relato da vítima, que procurou a delegacia, ao se recusar a conversar, ela foi atacada com chutes e puxões de cabelo e ainda sofreu tentativa de estrangulamento. Por fim, o agressor teria afirmado que, caso fosse preso, mandaria matá-la. Assim que a vítima solicitou medidas protetivas, os investigadores iniciaram diligências para a captura do suspeito. Quando a vítima retornou para casa, foi surpreendida pelo suspeito chegando no local em um táxi. Ela acionou a Polícia Civil e uma equipe foi enviada ao local. Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Mapa projeta crescimento de 13,6% no Valor Bruto da Produção agropecuária

