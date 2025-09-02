Polícia Civil prende homem por descumprimento de medidas protetivas contra ex-companheira A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (1º),... Momento MT|Do R7 02/09/2025 - 12h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 12h38 ) twitter

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (1º), um homem que descumpriu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira. A vítima havia solicitado medidas protetivas que impediam o investigado de se aproximar dela. Além disso, por determinação judicial, o homem deveria retirar os materiais de uma oficina que funcionava dentro da residência da mulher. No entanto, na manhã desta segunda-feira, o suspeito compareceu ao local, desobedecendo a ordem do magistrado e demonstrando não aceitar o fim do relacionamento. Diante da situação, a vítima procurou a Delegacia da Mulher para denunciar o descumprimento. Imediatamente, a equipe policial realizou diligências e efetuou a prisão em flagrante do investigado. Saiba mais sobre este caso acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Portal nacional integra informações e amplia eficiência em investigações de pessoas desaparecidas

