Polícia Civil prende homem por descumprimento de medidas protetivas contra ex-companheira
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (1º), um homem que descumpriu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira. A vítima havia solicitado medidas protetivas que impediam o investigado de se aproximar dela. Além disso, por determinação judicial, o homem deveria retirar os materiais de uma oficina que funcionava dentro da residência da mulher. No entanto, na manhã desta segunda-feira, o suspeito compareceu ao local, desobedecendo a ordem do magistrado e demonstrando não aceitar o fim do relacionamento. Diante da situação, a vítima procurou a Delegacia da Mulher para denunciar o descumprimento. Imediatamente, a equipe policial realizou diligências e efetuou a prisão em flagrante do investigado.
