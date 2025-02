Polícia Civil prende homem por descumprimento de medidas protetivas na Capital

Momento MT |Do R7

Mais um homem investigado por violência doméstica foi preso pela Polícia Civil, na quarta-feira (12.2), em ação da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, para cumprimento de mandado judicial. O suspeito, de 29 anos, teve a prisão preventiva expedida pela 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar por descumprir reiteradamente as medidas protetivas de urgência. Conforme apuado pela DEDM de Cuiabá, mesmo ciente dos impedimentos, o ex-companheiro não respeitou a decisão judicial e continuou a perseguir a vítima. Diante do mandado de prisão o homem acabou sendo localizado e preso pelos policiais civis. O preso foi conduzido para as providências cabíveis, e posteriormente encaminhado para audiência de custódia ficando à disposição da Justiça.

