Polícia Civil prende homem por descumprir medida protetiva

Um homem, de 55 anos, foi preso pela Polícia Civil por descumprimento de medida protetiva. A prisão ocorreu neste domingo (6.7), no município de Juína. Ao suspeito havia sido aplicada a proibição de manter contato com a vítima em razão das agressões e ameaças feitas a ela no decorrer do relacionamento. Contudo, mesmo após a separação e aplicação da medida, o suspeito enviou mensagens à vítima, na ocasião participava da oitiva policial sobre o fato.

