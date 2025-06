Polícia Civil prende homem por matar ex-namorada a facadas em Jaciara

A Polícia Civil, por meio das Delegacia de Jaciara e com apoio da Delegacia de Alto Araguaia, prendeu, na tarde desta sexta-feira (27.6), um homem, de 47 anos, suspeito de assassinar a ex-namorada, Andreia Ferreira de Souza, 32 anos. A vítima foi assassinada a facadas dentro de sua casa, no Bairro Leblon, em Jaciara, por volta de 4h30 desta sexta-feira (27.6). Ela chegou a ser socorrida com vida e levada para o Hospital Municipal, com perfurações no tórax, no abdômen, pernas e braços. Porém, não resistiu aos ferimentos e morreu.

