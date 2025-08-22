Polícia Civil prende homem por reiteradas agressões físicas e descumprimento de medidas protetivas
Um homem investigado por reiteradas agressões físicas e descumprimento de medidas protetivas em relação à sua companheira, foi preso pela Polícia Civil, na quinta-feira (21.8), em Cuiabá.Para mais detalhes sobre essa importante ação da Polícia Civil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
