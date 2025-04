Polícia Civil prende homem por roubo e associação criminosa em Várzea Grande

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (02.4), um homem de 29 anos, por envolvimento em um roubo, ocorrido em Várzea Grande. Conforme as investigações, o suspeito teria dado apoio, como motorista de fuga, a outros dois comparsas, ainda não localizados. De acordo com os policiais, um casal estaria no interior da residência, situada no Centro de Várzea Grande, quando, ao sair para o trabalho, a mulher deparou-se com dois dos suspeitos, no quintal da casa. Ao ouvir os gritos da esposa, o marido foi ao seu encontro e ambos acabaram rendidos e amarrados no interior da residência.

Saiba mais sobre essa ocorrência e outros detalhes acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: