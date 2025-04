Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em Alta Floresta

Momento MT |Do R7

Um homem foi preso pela Polícia Civil em Alta Floresta nesta quarta-feira (16.4), por tráfico de drogas. A prisão foi em decorrência do cumprimento de um mandado de prisão preventiva que estava aberto em seu desfavor, decretado pela Comarca de Tapurah. A ação foi realizada pelas equipes policiais das delegacias de Alta Floresta e Tapurah. O foragido foi preso no momento em que acompanhava um paciente nas dependências de uma unidade hospitalar em Alta Floresta. Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia de Alta Floresta para as demais providências legais cabíveis.

