Momento MT |Do R7

Polícia Civil prende homem por violência doméstica e danos contra ex-companheira em Alta Floresta A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (1º.8), um homem que rasgou as roupas de sua ex-companheira e danificou o seu...

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (1º.8), um homem que rasgou as roupas de sua ex-companheira e danificou o seu veículo, em Alta Floresta. A prisão foi efetuada durante diligências pelos policiais do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher da delegacia do município.

Saiba mais sobre este caso e as medidas tomadas pela polícia consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: