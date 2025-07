Momento MT |Do R7

Polícia Civil prende homem por violência doméstica e dois suspeitos de ligação com facção criminosa em Pedra Preta Três homens, um deles autor de violência doméstica e outros dois suspeitos de integrar organização criminosa, foram presos em flagrante...

Três homens, um deles autor de violência doméstica e outros dois suspeitos de integrar organização criminosa, foram presos em flagrante pela Polícia Civil, na terça-feira (22.7), durante ação realizada pelos policiais da Delegacia de Pedra Preta. O suspeito, de 32 anos, foi detido após invadir a residência de sua ex-companheira, de 28 anos, e agredi-la violentamente com uma faca, causando lesões no ombro e nas mãos da vítima, além de marcas no pescoço em razão de estrangulamento.

