Polícia Civil prende homem procurado por estupro de vulnerável
Momento MT|Do R7
25/04/2025 - 13h02 (Atualizado em 25/04/2025 - 13h02 )

Um homem procurado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Civil, na tarde de quinta-feira (24.04), no município de Jangada (80 km ao norte de Cuiabá), em ação para cumprimento de mandado judicial. O foragido, de 30 anos, foi localizado pele equipe da Delegacia de Rosário Oeste, em uma residência no bairro Nova Jangada. O suspeito estava com a ordem de prisão temporária expedida pela Vara Única da Comarca de Rosário Oeste. Em seguida o preso foi conduzido para as providências cabíveis e posteriormente encaminhado para audiência de custódia ficando à disposição da Justiça. Saiba mais sobre essa importante ação da Polícia Civil consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Servidores do TCE-MT colaboram com abastecimento de estoque de sangue do MT-Hemocentro

