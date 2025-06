Momento MT |Do R7

Polícia Civil prende homem que agrediu a companheira com vassoura e socos por ciúmes A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Dom Aquino (170 km de Cuiabá), prendeu em flagrante, na manhã desta segunda feira (2.6),...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Dom Aquino (170 km de Cuiabá), prendeu em flagrante, na manhã desta segunda feira (2.6), um homem, de 56 anos, acusado de agredir fisicamente sua companheira. De acordo com o relato da vítima, que convive com o suspeito há cerca de quatro anos, as agressões tiveram início na noite desse domingo (31.5), após uma discussão motivada por ciúmes.

Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: