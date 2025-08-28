Polícia Civil prende homem que ameaçou ex-companheira com faca em Peixoto de Azevedo A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem, nesta quarta-feira (27.8), após ameaçar a ex-companheira de morte em Peixoto de Azevedo...

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem, nesta quarta-feira (27.8), após ameaçar a ex-companheira de morte em Peixoto de Azevedo. A prisão foi efetuada pelos policiais da delegacia do município.

