Polícia Civil prende homem que ameaçou matar companheira na frente da família

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nessa segunda-feira (4.8), um homem, de 45 anos, por ameaçar de morte sua companheira, de 47 anos, em Peixoto de Azevedo. O suspeito, em visível estado de embriaguez alcoólica, tentou invadir a residência da vítima escalando o muro da casa, e passou a ameaçá-la verbalmente, dizendo que a mataria. As ameaças foram presenciadas por familiares, incluindo as filhas do casal, o que gerou grande temor e abalo emocional.

Saiba mais sobre essa importante ação da Polícia Civil e o combate à violência doméstica consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: