Polícia Civil prende homem que colocou arma na cabeça de ex-companheira em Cáceres

Um homem, suspeito de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na quarta-feira (3.9), pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Cáceres. O suspeito, de 40 anos, chegou a apontar uma arma de fogo contra a companheira, de 28 anos, além de ameaçar atear fogo na residência do casal.

