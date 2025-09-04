Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Polícia Civil prende homem que colocou arma na cabeça de ex-companheira em Cáceres

Um homem, suspeito de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na quarta...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Um homem, suspeito de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na quarta-feira (3.9), pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Cáceres. O suspeito, de 40 anos, chegou a apontar uma arma de fogo contra a companheira, de 28 anos, além de ameaçar atear fogo na residência do casal.

Saiba mais sobre este caso alarmante e as ações da polícia consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.