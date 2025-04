Polícia Civil prende homem que fazia “delivery” de drogas em Nova Mutum

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum, prendeu um traficante que vinha atuando na região urbana do município. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (7.7). Conforme a investigação, o suspeito, de 21 anos de idade, realizava o comércio de entorpecentes com uso de motocicleta. As diligências policiais para prisão do suspeito iniciaram logo após denúncia de que ele pertenceria a uma facção criminosa atuante na cidade.

