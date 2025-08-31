Polícia Civil prende homem que matou companheira em Várzea Grande durante fuga para o Rio de Janeiro
A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu, nesta sexta-feira (30.8), o autor do feminicídio de Ana Beatriz Cruz de Lima, de 23 anos, no...
A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu, nesta sexta-feira (30.8), o autor do feminicídio de Ana Beatriz Cruz de Lima, de 23 anos, no município de Piraí, interior do Rio de Janeiro. A prisão foi efetuada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP>.
