Polícia Civil prende homem que matou ex-companheira com facada em Vera A Polícia Civil cumpriu, no final da tarde desta terça-feira (17.6), um mandado de prisão contra um homem apontado como autor do feminicídio...

A Polícia Civil cumpriu, no final da tarde desta terça-feira (17.6), um mandado de prisão contra um homem apontado como autor do feminicídio da ex-esposa Paulina Santana, de 52 anos, na última sexta-feira (13.6), no município de Vera. De acordo com as investigações, Paulina e o investigado foram casados por cerca de 10 anos, mas estavam separados há mais de seis meses. A motivação do feminicídio foi ciúme.

