Polícia Civil prende homem que matou irmão e tentou contra a vida do outro em Cotriguaçu Um homem que matou o irmão e tentou contra a vida do outro, em Cotriguaçu (950 km a noroeste de Cuiabá), foi preso pela Polícia Civil...

Um homem que matou o irmão e tentou contra a vida do outro, em Cotriguaçu (950 km a noroeste de Cuiabá), foi preso pela Polícia Civil, na zona rural do município de Colniza (1.065 km a noroeste de Cuiabá). O suspeito, de 35 anos, teve o mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça, após investigação da Delegacia de Cotriguaçu para apurar o homicídio consumado e tentado, ocorrido em julho deste ano.

