Polícia Civil prende homem que matou suspeito de tentar furtar comércio de seu pai A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Itiquira (360 km de Cuiabá), cumpriu, na tarde dessa quarta-feira (7.5), um mandado de prisão... Momento MT|Do R7 08/05/2025 - 20h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 20h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Itiquira (360 km de Cuiabá), cumpriu, na tarde dessa quarta-feira (7.5), um mandado de prisão preventiva e outro de busca e apreensão contra um jovem, de 23 anos, acusado de matar um homem em agosto de 2024. Durante o cumprimento dos mandados, foram encontrados dois revólveres calibre 32, uma pedra média de pasta-base, quatro pedras pequenas de pasta-base, uma de cocaína, oito munições calibre 22, 10 munições calibre 32 e sete munições calibre 28. Havia também outro jovem, de 23 anos, na casa. Diante do encontrado, ambos foram presos e autuados por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Saiba mais sobre este caso intrigante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: CPI das Bets ouve a influenciadora e apresentadora Virgínia Fonseca na terça

Debate sugere mudanças no projeto sobre multas ambientais e bens apreendidos

Girão diz que votará contra aumento de deputados