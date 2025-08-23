Polícia Civil prende homem que roubo e agrediu idoso em Canarana Um homem que roubou um idoso e o agrediu brutalmente em Canarana foi preso pela Polícia Civil na quinta-feira (21/08), no município...

Um homem que roubou um idoso e o agrediu brutalmente em Canarana foi preso pela Polícia Civil na quinta-feira (21/08), no município de Ribeirão Cascalheira, em uma ação para cumprimento de mandado judicial. O procurado, de 29 anos, estava com a prisão temporária decretada pela Justiça. O suspeito foi preso pela equipe da Delegacia de Ribeirão Cascalheira após troca de informações com a Delegacia de Canarana.

