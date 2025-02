Polícia Civil prende homem que tentou abusar sexualmente de criança em via pública Policiais civis do Núcleo Especializado de Defesa da Mulher de Nova Mutum cumpriram, nesta sexta-feira (14.02), a prisão preventiva... Momento MT|Do R7 14/02/2025 - 19h26 (Atualizado em 14/02/2025 - 19h26 ) twitter

Policiais civis do Núcleo Especializado de Defesa da Mulher de Nova Mutum cumpriram, nesta sexta-feira (14.02), a prisão preventiva de um homem de 34 anos por tentativa de estupro de vulnerável de uma criança de 11 anos. O crime ocorreu no dia 21 de janeiro, quando a vítima foi abordada por M.P.P.. A criança brincava perto de casa e o investigado, que estava em um veículo Corolla Cross preto, se aproximou e perguntou se ela saberia valor cobrado pelas garotas de programa de uma boate na região. Em seguida, o criminoso perguntou se a criança desejava fazer um ‘programa’ e tentou forçá-la entrar no veículo, a puxando pelo braço. Saiba mais sobre este caso alarmante e as ações da polícia consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Projeto altera Nova Lei de Licitações para combater casos de corrupção

