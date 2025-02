Momento MT |Do R7

Polícia Civil prende homem que tentou matar ex-companheira em Diamantino O autor de uma tentativa de feminicídio ocorrida em novembro do ano passado, em Diamantino, foi preso neste sábado (25.1), em Tangará...

O autor de uma tentativa de feminicídio ocorrida em novembro do ano passado, em Diamantino, foi preso neste sábado (25.1), em Tangará da Serra, pela equipe da delegacia do município. L.P.S., de 29 anos, estava com a prisão preventiva decretada pela Comarca de Diamantino, após representação da Polícia Civil pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e tentativa de homicídio contra sua ex-esposa.

