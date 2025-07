Polícia Civil prende homem suspeito de agredir e ameaçar companheira Um homem de 34 anos foi preso, em flagrante, pela Polícia Civil suspeito de ameaçar e agredir com uso de uma foice sua companheira,... Momento MT|Do R7 07/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 07/07/2025 - 20h57 ) twitter

Um homem de 34 anos foi preso, em flagrante, pela Polícia Civil suspeito de ameaçar e agredir com uso de uma foice sua companheira, de 49 anos, em Nova Xavantina. Conforme investigação preliminar, o casal mantinha um relacionamento afetivo há cerca de quatro meses. Contudo, nesse domingo (6.7), o casal entrou em discussão, momento em que o suspeito pegou a foice e correu atrás da vítima. Após gritos de socorro, vizinhos acionaram a Polícia Militar, que esteve no local, mas não conseguiu prender o suspeito, que fugiu. Entretanto, nesta segunda-feira (7), por volta das 10 horas, a vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil, informando que seu companheiro tinha voltado ao local e feito novas ameaças. Diante do relato, os policiais iniciaram diligências com o intuito de localizar e prender o suspeito, que foi detido na estrada vicinal do “Circuito das Cachoeiras”, próximo à ponte. O suspeito foi conduzido até a delegacia para confecção do flagrante e das demais providências legais cabíveis. Saiba mais sobre este caso no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Banda Municipal e estudantes da rede pública participam da 4ª edição do Festival Cultural

