Polícia Civil prende homem suspeito de atropelar e matar dois motociclistas em acidente em Confresa

A Polícia Civil identificou e prendeu o homem suspeito de ser o autor de um acidente automobilístico, ocorrido na BR-158, sentido Confresa-Porto Alegre do Norte e que vitimou duas pessoas na noite do último domingo (15.6). De acordo com as diligências policiais e instrução investigativa, ficou demonstrado que o suspeito, que conduzia o veículo Saveiro, teria invadido a pista contrária em alta velocidade, colidindo em outro automóvel, uma caminhonete Hilux, e batendo em seguida com outras duas motocicletas que estavam atrás da Hilux, cujos condutores morreram ainda no local, identificados como Daniel Fonseca Damasceno, de 22 anos, e Carlos Eduardo Mendes da Silva, de 21.

