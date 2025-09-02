Polícia Civil prende homem suspeito de homicídio em Alto Taquari A Delegacia de Alto Taquari cumpriu na manhã desta terça-feira (2.9), o mandado de prisão temporária contra um homem de 18 anos, investigado...

A Delegacia de Alto Taquari cumpriu na manhã desta terça-feira (2.9), o mandado de prisão temporária contra um homem de 18 anos, investigado pelo crime de homicídio. Ele é um dos alvos da Operação Tânatos, deflagrada em 13 de agosto deste ano pela unidade policial.

