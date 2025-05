Polícia Civil prende homem suspeito de perseguição Um homem de 45 anos foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (20.5), no município de Primavera do Leste, suspeito de ter praticado... Momento MT|Do R7 22/05/2025 - 18h57 (Atualizado em 22/05/2025 - 18h57 ) twitter

Um homem de 45 anos foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (20.5), no município de Primavera do Leste, suspeito de ter praticado o crime de perseguição. A prisão foi em decorrência do cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido pela 2ª Vara, em 09 de maio deste ano e com validade até 2033. O crime está disposto no art.147A do Código Penal e consiste em perseguir alguém, de forma reiterada e por qualquer meio, ameaça, restringe a capacidade de locomoção, invade ou perturba a esfera de liberdade ou privacidade de alguém. O suspeito foi conduzido até a delegacia e, posteriormente, mantido à disposição da Justiça. Saiba mais sobre este caso acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF deflagra operação em combate ao abuso sexual infantojuvenil na Bahia

