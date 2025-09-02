Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Polícia Civil prende homem suspeito de perseguir e agredir ex-companheira

A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Rondonópolis, prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (2.9), um homem...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Rondonópolis, prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (2.9), um homem, de 31 anos, suspeito de perseguir e agredir sua ex-companheira, de 23 anos. Segundo o relato da vítima, o relacionamento entre os dois chegou ao fim no último sábado (30.8). Desde então, o suspeito não aceita o término e passou a persegui-la, indo até sua residência sem autorização, realizando ligações insistentes e proferindo ameaças.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.