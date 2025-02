Momento MT |Do R7

Polícia Civil prende integrante de associação criminosa especializada em roubos a carros-fortes A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Guarantã do Norte, cumpriu mandado de prisão preventiva contra um dos alvos...

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Guarantã do Norte, cumpriu mandado de prisão preventiva contra um dos alvos da segunda fase da Operação Senhor das Armas, deflagrada na manhã desta sexta-feira (28.2), pela Polícia Civil do Pará, com alvo em uma facção criminosa envolvida em ataques a carros-fortes na região de Tucuruí (PA).

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: