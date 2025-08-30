Polícia Civil prende integrantes de facção criminosa e fecha boca de fumo em Confresa Cinco integrantes de uma facção criminosa, envolvidos com o tráfico de drogas, foram presos em flagrante pela Polícia Civil na sexta...

Cinco integrantes de uma facção criminosa, envolvidos com o tráfico de drogas, foram presos em flagrante pela Polícia Civil na sexta-feira (29.8), em Confresa. A ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) resultou na apreensão de porções de entorpecentes e apetrechos relacionados à venda das substâncias.

