Polícia Civil prende integrantes de facção criminosa e fecha boca de fumo em Confresa

Cinco integrantes de uma facção criminosa, envolvidos com o tráfico de drogas, foram presos em flagrante pela Polícia Civil na sexta...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Cinco integrantes de uma facção criminosa, envolvidos com o tráfico de drogas, foram presos em flagrante pela Polícia Civil na sexta-feira (29.8), em Confresa. A ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) resultou na apreensão de porções de entorpecentes e apetrechos relacionados à venda das substâncias.

