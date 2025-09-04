Polícia Civil prende investigado da Operação Conductor que transportou drogas em veículo da prefeitura A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta quarta-feira (3.9), mais um mandado de prisão no âmbito da Operação Conductor. O preso é um...

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta quarta-feira (3.9), mais um mandado de prisão no âmbito da Operação Conductor. O preso é um homem de 49 anos, servidor temporário, que transportou drogas em um veículo da Prefeitura de Cuiabá em 2024.

