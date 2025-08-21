Polícia Civil prende investigado por diversos furtos em Várzea Grande A Polícia Civil prendeu, nessa terça-feira (19.8), um homem investigado por diversos furtos em Várzea Grande. Ele estava com dois mandados...

A Polícia Civil prendeu, nessa terça-feira (19.8), um homem investigado por diversos furtos em Várzea Grande. Ele estava com dois mandados de prisão em aberto. O foragido, considerado de alta periculosidade, foi localizado no bairro Água Limpa. Por volta das 19h dessa terça-feira, a equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG) o avistou atravessando a rua e aproximou dele para cumprir as ordens judiciais.

Saiba mais sobre essa ocorrência e outros detalhes acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

