Polícia Civil prende investigados por participação em grupo criminoso em Peixoto de Azevedo

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Peixoto de Azevedo, deflagrou a Operação Mapeamento, que teve como objetivo desarticular integrantes de uma organização criminosa responsável por homicídios e pela disputa territorial entre facções rivais. Na ação, desencadeada entre os dias 20 e 21 deste mês, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, que culminou na prisão de dois suspeitos, de 21 e 31 anos de idade. Além desses mandados, outros três mandados foram cumpridos pela Polícia Penal, pois os indivíduos já se encontravam presos. Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Projeto garante a vigilantes acesso a equipamentos destinados a segurança pessoal

