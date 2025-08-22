Logo R7.com
Polícia Civil prende investigados por participação em grupo criminoso em Peixoto de Azevedo

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Peixoto de Azevedo, deflagrou a Operação Mapeamento, que teve como objetivo desarticular integrantes de uma organização criminosa responsável por homicídios e pela disputa territorial entre facções rivais. Na ação, desencadeada entre os dias 20 e 21 deste mês, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, que culminou na prisão de dois suspeitos, de 21 e 31 anos de idade. Além desses mandados, outros três mandados foram cumpridos pela Polícia Penal, pois os indivíduos já se encontravam presos.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

