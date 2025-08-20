Polícia Civil prende jovem acusado de armazenar quase 3 mil arquivos de pornografia infantil A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (20.8), a 3º Fase da Operação Spotlight, para prender preventivamente um homem, de 22...

A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (20.8), a 3º Fase da Operação Spotlight, para prender preventivamente um homem, de 22 anos, acusado de armazenar quase três mil arquivos de material de abuso sexual infantojuvenil. Foram cumpridas duas ordens judiciais, sendo uma de prisão e uma de busca e apreensão, deferidas pela 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda.

