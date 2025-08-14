Polícia Civil prende jovem por ameaçar de morte a avó de 65 anos Um jovem de 19 anos preso pela Polícia Civil por ameaçar a avó, em Porto Alegre do Norte. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (14.8...

Um jovem de 19 anos preso pela Polícia Civil por ameaçar a avó, em Porto Alegre do Norte. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (14.8), após denúncia da vítima, uma idosa de 65 anos. Segundo ela, há dias vinha sofrendo violência psicológica e ameaças de morte do neto. A vítima declarou ainda já ter sido agredida e ameaçada outras vezes por rapaz. Diante dos fatos, a equipe policial dirigiu-se até o local e efetuou a prisão do suspeito, que tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais civis.

