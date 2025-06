Polícia Civil prende jovem que divulgou fotos íntimas de menor em redes sociais em Tapurah

Um jovem de 18 anos, suspeito de armazenar e divulgar fotos íntimas de uma menor de idade em diversas redes sociais, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na sexta-feira (06.6), em rápida investigação realizada pelos policiais da Delegacia de Tapurah. Questionado sobre os fatos, o suspeito confessou que fez a divulgação do conteúdo ilícito e foi autuado em flagrante pelos crimes de adquirir, possuir ou armazenar conteúdo com imagens pornográficas de crianças ou adolescentes e pelo crime da divulgação ou transmissão do conteúdo, previstos nos artigos 240 e 241 do Estatuto da Crianças e do Adolescente (ECA).

Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: