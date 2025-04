Polícia Civil prende jovem que matou idoso de 80 anos após programa

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (15.4), uma jovem de 21 anos, suspeita de ter matado um idoso de 80 anos, identificado como Cecílio Coletti, após um programa sexual, em Itanhangá (a 505 km de Cuiabá). Cecílio foi encontrado morto pelo neto, em seu quarto, no início da tarde. O corpo tinha um cinto enrolado no pescoço e múltiplas perfurações causadas por faca, além de estar enrolado nos lençóis da cama e caído entre a cama e a janela, no chão.

