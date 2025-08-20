Polícia Civil prende jovem que promovia facção e comercializava drogas por meio de redes sociais em Sinop Um jovem de 18 anos, investigado pelos crimes de tráfico de drogas e por integrar organização criminosa, teve o mandado de prisão preventiva...

Um jovem de 18 anos, investigado pelos crimes de tráfico de drogas e por integrar organização criminosa, teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (20.8), após investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop.

