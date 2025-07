Polícia Civil prende líder de facção, apreende drogas e fecha rinha de galo em Campos de Júlio A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (17.7), a Operação Rooster, para cumprir mandados de prisão preventiva e de... Momento MT|Do R7 17/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 17/07/2025 - 18h38 ) twitter

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (17.7), a Operação Rooster, para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um suspeito apontado como líder de uma facção criminosa em Campos de Júlio. Na residência do suspeito, localizada em uma chácara na zona rural do município, a equipe policial encontrou cerca de 3 kg de maconha do tipo skunk (também conhecida como supermaconha), escondida em pontos estratégicos do matagal ao redor da propriedade. Parte da droga estava enterrada, demonstrando a tentativa de dificultar a ação policial, prática comum no modus operandi das facções. Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Trabalhador fica ferido após queda de fachada em supermercado

