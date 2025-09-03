Polícia Civil prende mãe e filho envolvidos em execução de jovem em Sorriso Mãe e filho que participaram da execução do jovem Gabriel Feitosa Silva, de 24 anos, em Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá), foram...

Mãe e filho que participaram da execução do jovem Gabriel Feitosa Silva, de 24 anos, em Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá), foram localizados pela Polícia Civil, no final da tarde de terça-feira (2.9), durante as diligências continuadas para prender os envolvidos no crime.

