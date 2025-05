Polícia Civil prende mãe por omissão e procura padrasto acusado de estupro

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu em Barra do Garças, nesta quarta-feira (28.5), uma mulher de 34 anos, acusada de ignorar as denúncias das filhas, de 9 e 15 anos, de que seu marido, de 44, as estuprava. O homem, que é padrasto das vítimas, está foragido.

