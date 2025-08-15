Polícia Civil prende mais três envolvidos em homicídio praticado em Sinop A Polícia Civil prendeu outros três suspeitos de envolvimento no homicídio de Oseias da Silva Fross, de 25 anos, ocorrido em março...

A Polícia Civil prendeu outros três suspeitos de envolvimento no homicídio de Oseias da Silva Fross, de 25 anos, ocorrido em março de 2025, em Sinop. As prisões ocorreram em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal de Sinop.

