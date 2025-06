Momento MT |Do R7

Polícia Civil prende mais um alvo de operação que investiga crimes cometidos por facção em Mato Grosso A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Guarantã do Norte (710 km de Cuiabá) prendeu, nesta quinta-feira (26.6), mais um alvo da...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Guarantã do Norte (710 km de Cuiabá) prendeu, nesta quinta-feira (26.6), mais um alvo da Operação Joia Rara que estava foragido. A operação foi deflagrada no dia 17 de junho deste ano para cumprir 280 ordens judiciais visando desarticular as atividades de uma facção criminosa envolvida em crimes em diversas cidades de Mato Grosso. Entre os crimes investigados estão organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Momento MT: