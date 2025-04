Polícia Civil prende mais um envolvido em morte de advogado Renato Nery

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), cumpriu na tarde desta terça-feira (15.4), a prisão do sétimo investigado por envolvimento no homicídio do advogado Renato Gomes Nery, ocorrido em julho de 2024. O mandado de prisão foi expedido pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (Nipo) de Cuiabá, com base nas investigações da DHPP, que identificaram o vínculo do investigado com os executores e intermediários do crime.

